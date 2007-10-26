Укртатнафта за дев`ять місяців має збитки 127,1 млн. грн.

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ЗАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Полтавська обл.), яка володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом (Кременчуцький НПЗ), січень-вересень ц.р. завершила з чистим збитком 127,12 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2006 року чистий прибуток становив 147,991 млн. грн.

Про це говориться в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні «Укртатнафта» збільшила чистий дохід на 2,5%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, до 10 млрд. 858,570 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 4,5% – до 13 млрд. 289,979 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в січні-червні «Укртатнафта» скоротила чистий прибуток на 51,4%, порівняно з аналогічним періодом 2006 року, до 12,605 млн. грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передано до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнафта"), 8,6% - компанії «Татнафта» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».

У 2006 році «Укртатнафта» скоротила чистий прибуток на 82,57%, або на 96,788 млн. грн., порівняно з 2005 роком, до 20,432 млн. грн.