Пинзеник обіцяє неприємності людині, яка народилася 1953 року у Нью-Йорку

Віктор ПИНЗЕНИК заявляє, що новий уряд не проводитиме реприватизацію, проте планує оспорити в судовому порядку продаж окремих об`єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-міністр фінансів, один із лідерів БЮТ Віктор ПИНЗЕНИК заявив сьогодні в ході прямої телефонної лінії з інвесторами, організованої інвестиційним банком «Конкорд Капітал».

В.ПИНЗЕНИК вказав на приватизацію «одного із заводів, який було не продано, а подаровано».

Він жартівливо зазначив, що в конкурсних умовах щодо даного підприємства практично було написано, що його власник «повинен бути 1953 року народження, народитися в Нью-Йорку й проживати на даний момент у Києві».