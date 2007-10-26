Під Києвом КамАЗ зіткнувся з маршруткою: 1 загибла, 16 поранених

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора, близько 15.00 автодорозі Забір`я-Жорнівка Києво-Святошинського району водій автомобіля "КамАЗ" (бетонозмішувач), рухаючись в напрямку с. Жорнівка, не вибрав безпечну дистанцію та допустив зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", що рухався попереду в попутному напрямку.

Після зіткнення обидва транспортні засоби виїхали за межі проїзної частини, де водій автобуса скоїв наїзд на дерево, а автомобіль „КамАЗ” перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 1 пасажирка автобуса, 1940 року народження, від отриманих травм померла в лікарні, ще 15 пасажирів, серед яких п`ятеро дітей, а також водій автомобіля "КамАЗ" були травмовані.