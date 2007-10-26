Надзвичайний і Повноважний посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що ціна на газ для України буде зростати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Ціна буде дійсно зростати», - сказав посол.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що для Росії ціна на газ також збільшуватиметься. За словами посла, газова промисловість - дуже витратна галузь, і щоб «Газпром» міг забезпечувати країну газом, він повинен піднімати ціни.

Ще однією причиною посол назвав зростання світових цін на газ.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, ціна на газ для України - це «договірне питання». «Для цього є уряди, компанії, які повинні домовлятися. Все залежить від мистецтва тих, хто веде ці переговори», - додав посол.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2006 року ціна російського газу для України становить 230 доларів за тисячу кубометрів. Посередник RosUkrEnergo, який разом з російським використовував в постачаннях також середньоазіатський газ, постачав Україні спочатку газ за ціною 95 доларів за тисячу кубометрів, а з 2007 року - 130 доларів (у зв`язку з подорожчанням туркменського газу).