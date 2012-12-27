У Вінниці під вагою снігу провалився дах у дитячому садку
19:04, 27 грудня 2012Суспільство
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У Вінниці в дитячому садку №51 через велику кількість снігу 27 грудня обвалилась частина даху.
У актовій залі ніхто не постраждав / Фото : ventasbalss.ru
Як повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, зруйнувалась покриття із шиферу площею 40 кв. м над актовою залою, але приміщення всередині не постраждало. Завдяки міцному бетонному перекриттю в актовій залі навіть не видно слідів аварії.
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Дитячий садок працює в звичайному режимі.
На сьогоднішній день перебування дітей у садку жодним чином не загрожує їхньому життю і здоров’ю.
Хоч перекриття над актовою залою міцне, користування нею тимчасово призупинено до завершення усіх ремонтних робіт.
Ремонтом даху уже займаються будівельники й за кілька днів покрівлю планується повністю відновити.
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