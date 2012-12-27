У Вінниці під вагою снігу провалився дах у дитячому садку

Як повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, зруйнувалась покриття із шиферу площею 40 кв. м над актовою залою, але приміщення всередині не постраждало. Завдяки міцному бетонному перекриттю в актовій залі навіть не видно слідів аварії.

На тему: У Києві брила льоду вбила жінку

Дитячий садок працює в звичайному режимі.

На сьогоднішній день перебування дітей у садку жодним чином не загрожує їхньому життю і здоров’ю.

Хоч перекриття над актовою залою міцне, користування нею тимчасово призупинено до завершення усіх ремонтних робіт.

Ремонтом даху уже займаються будівельники й за кілька днів покрівлю планується повністю відновити.