25% громадян України підтримують визнання ОУН-УПА (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 25 вересня – 5 жовтня 2012 р.

Порівняно з 2010 роком, кількість прихильників ідеї зросла з 20 до 23%, а противників зменшилася з 61 до 51%. Також зросла кількість невизначених з даного питання.

Ідея знаходить підтримку у більш як 60% жителів Західної України та близько чверті мешканців Центральної та Північної України. Натомість більше половини жителів Сходу, майже 70% Донбасу і Півдня не підтримують ідею визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України.

Ідею більше підтримують в селах, ніж в містах. Найбільша кількість невизначених у даному питанні серед молоді, серед старших людей найбільший рівень непідтримки.

*** Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face). П