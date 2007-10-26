За наявності від’ємного торгового балансу здійснювати ревальвацію гривні передчасно, вважає провідний аналітик інформаційно-аналітичного центру "Форекс Клуб Україна" Микола ІВЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як зазначив експерт, відповідно до грошово-кредитної політики Нацбанку України, а також останніх заяв голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА про необхідність зміцнювати гривню, до кінця 2007 року можна прогнозувати падіння курсу долара на 2% - з 5,05 грн. до 4,95 грн. за один долар.

При цьому М.ІВЧЕНКО вважає, що гривня на сьогодні є однією з недооцінених валют, але зміцнювати її треба поступово. Так, для проведення політики зміцнення гривні необхідно, щоб сальдо зовнішньої торгівлі України було додатнім мінімум три роки.

За його інформацією, в 2005 році, коли гривня зміцнилася по відношенню до долара на 5%, відбулося різке зниження торгового профіциту в країні. В 2005 році він становив 671 млн. дол. проти профіциту в 2004 році – 4,9 млрд. дол., а в 2006 році дефіцит торгового балансу України становив 3,1 млрд. дол.

Довідка УНІАН. НБУ з 21 квітня 2005 року встановив курс гривні до долара США на рівні 5,05.

За даними Держкомстату, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за січень-серпень 2007 року становило 5 млрд. 955,6 млн. дол. проти 3 млрд. 762,9 млн. дол. за аналогічний період 2006 року.

За підсумками січня-серпня 2007 року експорт товарів становив 31 млрд. 538,7 млн. дол., імпорт - 37 млрд. 494,3 млн. дол.