У Рівному відкрито Французький навчально-дослідний центр

У Рівненському державному гуманітарному університеті відкрито Французький навчально-дослІдницький центр.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗЬЯН та його аташе Серж БЕЛЛІНІ. Зазначалося, що нова співпраця допоможе налагодити тісні стосунки між Україною та Францією, а також глибше опанувати французьку мову рівненським студентам. Посол Франції висловив переконання, що французька мова достойна того, щоб бути мовою міжнародних відносин. Саме тому представники Франції активно підтримують її розвиток не тільки на теренах України, а й в інших країнах світу.

Водночас, у Рівненському міському управлінні освіти розповіли, що в школах обласного центру працює лише 17 вчителів французької мови і особливого попиту на них немає. Це пояснюють тим, що сучасні школярі надають перевагу англійській мові, тому і вчителів цього предмету набагато більше - 312. Цього року на роботу вчителя французької мови влаштувалося лише 2 випускники.