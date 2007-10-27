НУ–НС поновить усі українські символи на Говерлі

Коаліція молоді “Наша Україна – Народна Самооборона” на знак протесту проти дій “Євразійського союзу молоді”, ініціює у неділю сходження на Говерлу і закликає приєднатися до акції усю українську молодь. Про це сайту RAZOM повідомив лідер коаліції, голова Молодіжного Союзу “Наша Україна” Степан Барна.

“На знак протесту проти дій ЄСМ, який вчинив наругу над українськими національними символами, коаліція молоді “Наша Україна – Народна Самооборона” ініціює сходження на Говерлу і символічно перейменує Говерлу з піку Сталіна на її історичну назву, - повідомив він. - Ми також розгорнемо на Говерлі найбільший державний прапор України і візьмемо участь у відновленні історичних пам’яток”.

“Ми запрошуємо приєднатися до акції молодь всієї України, зокрема представників “Союзу молоді регіонів”, “Молодої Батьківщини” і “Ленінського комсомолу”, - сказав С.БАРНА.

На його думку, в такий спосіб представники цих молодіжних організацій також зможуть задекларувати, що стоять на державницьких позиціях і протестують проти будь-яких зазіхань на українські символи і на українську державність.