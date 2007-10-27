Триває перерозподіл сфер впливу на парковках у Києві

Київська міська державна адміністрація має важелі впливу на керівників районів столиці, щоб змусити їх передати свої парковки місту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні журналістам заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, коментуючи опубліковану у ЗМІ інформацію про намір 5 районів Києва відмовитись від передачі міському «Київтранспарксервісу» своїх парковок.

“Справа у тому, що хочуть вони це чи не хочуть, але якщо є відповідне рішення Київради – це те саме, що не хочуть виконувати рішення суду. В нас є усі механізми забирати у цих районів парковки, і ми це будемо робити”, - сказала вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА заявила, що у випадку відмови міська влада просто скористається тим, що “жодний паркувальний майданчик не був відведений чинним порядком районами”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Деловая столица» (№43(337), п`ять районів Києва збираються відмовитись від передачі своїх парковок міському «Київтранспарксервісу» - комунальному підприємству, яке визначене Київрадою єдиним оператором з паркування транспортних засобів і стягнення паркувального збору. За даними видання, до сьогоднішнього дня виконали рішення Київради, передавши в управління КП свої паркувальні площі, Печерський, Деснянський, Подільський, Соломенський і Оболонський райони. А решта - Шевченківський, Святошинський, Дарницький, Дніпровський і Голосіївський хочуть відмовити місту в претензіях на майно райпарксервісів. Відповідні рішення районні ради планують затвердити під час найближчих сесій райрад, які повинні відбутися до кінця жовтня. Без їхньої згоди, стверджують представники місцевої влади, рішення Київради не має законної сили, оскільки майданчики є комунальною власністю територіальних громад, а не КМДА.