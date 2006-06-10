Аварійно зупинено 4-й блок Рівненської АЕС

Згідно з аварійною заявкою, поданою Рівненською АЕС до диспетчерських служб енергосистеми країни, для усунення несправності зупинено четвертий блок Рівненської АЕС, який вчора вночі було введено в роботу після кількаденного позапланового ремонту, повідомили УНІАН в Держатомрегулювання України.

Блок зупинено для усунення дефекту в системі охолодження електричного генератора, який призводить до течі водню. Саме з цієї причини блок було також зупинено 2 червня для ремонту, який тривав до 8 червня. Планується, що теперішня позапланова зупинка блока триватиме до кінця доби 16 червня.

На сьогодні на чотирьох АЕС України працюють 19 з 15 енергоблоків. Крім позапланового ремонту на четвертому блоці РАЕС, планові ремонти проводяться на першому блоці Запорізької АЕС, першому блоці Рівненської, першому Хмельницької, другому і третьому блоках Південно-Української АЕС.