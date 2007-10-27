У листопаді жителі Рівного можуть залишитися без тепла

Жителі Рівного можуть залишитися без тепла уже у листопаді, якщо не розрахуються з комунальними підприємствами за надані послуги, заявив вчора на сесії міськради перший заступник міського голови Рівного Олексій ХМИЛЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ХМИЛЕЦЬКОГО, лімітів газу у Рівному вистачить лише на жовтень, а для розрахунків з газопостачальниками у листопаді на рахунках комунальних підприємсвт коштів майже немає.

Тому на сесії міськради було прийнято звернення до споживачів, зокрема, жителів Рівного, з проханням негайно погасити заборгованість на теплопостачання.

Раніше на прес-конференції керівники міста повідомили, що для розрахунків за поточне газопостачання комунальники взяли у банках кредит на суму майже 8 млн. грн., однак ще зберігається борг з минулих років на суму понад 16 млн. грн. Тому керівники комунальних підприємств наголошують, що у випадку несплати заборгованості за тепло його подаватимуть до будинків боржників лише при мінусовій температурі повітря на вулиці, і лише для того, щоб підтримати систему теплопостачання у робочому стані.