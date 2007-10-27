В Києві після реконструкції відкрили вулицю Жилянську

В Києві після реконструкції відкрито вулицю Жилянську з одностороннім рухом транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулася презентація оновленої ділянки: від вул. Старовокзальної до вул.. Шота Руставелі (2,4 км), де Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ урочисто відкрив нову тролейбусну лінію.

Тепер по зазначеній вулиці прокладено маршрути тролейбусів №3 та №14. Також тут рухатиметься 69-й автобус.

Паралельно з вул. Жилянською односторонній рух відкрито на вул. Саксаганського в зворотньому напрямку. Передбачено, що така організація руху дасть можливість ліквідувати затори та значно поліпшити рух транспорту.

Загальна вартість проведених робіт по обох вулицях складає 49,5 млн. грн.. Що стосується вул. Жилянської, то вартість її реконструкції - 18,7 млн. грн.. Роботи виконувались в період з червня 2006 року по жовтень поточного 2007-го.

В результаті проведеного капітального ремонту вул. Жилянської збільшено на 2 тис. кв. .м площу проїжджої частини на ділянці від Старовокзальної до вул. Комінтерну за рахунок ліквідації трамвайних колій. Підсилено конструкцію дорожнього покриття шляхом влаштування двошарового асфальтобетонного покриття з використанням армуючої сітки. При облаштуванні верхнього шару покриття проїжджої частини використано щебенево-матичну асфальтобетонну суміш, що дозволить запобігти утворенню колійності, зсувів та значно подовжити термін експлуатації покриття дороги. Дорожню розмітку тут нанесено з пластику.

Крім того, на цій вулиці оновлено систему зовнішнього освітлення – залізобетонні опори замінено на металеві з врахуванням використання їх під нову тролейбусні лінію, також встановлено світильники з використанням натрієвих енергозберігаючих ламп. Всього на ділянці вул. Жилянської встановлено 352 нових світильники.

В окремих місцях від реконструйованої вулиці передбачено паркування автомобілів на тротуарах шляхом пониження бортового каменю. Також понижено бортові камені проїжджої частини в місцях пішохідних переходів для поліпшення пересування людей з обмеженими можливостями.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, виступаючи перед присутніми зазначив, що задоволений проведеною роботою. За його словами, запровадження одностороннього руху та покращення якості доріг – є одним з багатьох запланованих «ударів» по столичним заторам. Наступний, більш потужний удар по «пробках» на автошляхах міста, за інформацією мера столиці, буде у найближчий місяць-два, коли будуть побудовані термінали на в’їзді до Києва для великогабаритного вантажного транспорту.

«Перший удар потужний по заторах ми нанесемо в найближчі місяць-два, коли побудуємо термінали і коли жодної одиниці вантажного транспорту не буде на території Києва у часи, коли люди їдуть на роботу чи з роботи», - пообіцяв міський голова столиці.