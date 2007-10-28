Українці перейшли на зимовий час
11:52, 28 жовтня 2007Суспільство
618
Перехід здійснюють у 110 країнах світу
У ніч на неділю Україна перейшла на зимовий час – переведенням о 04.00 стрілок годинника на годину назад.
Перехід на “зимовий” час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року.
До 1996 року «зимовий» час запроваджувався в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн.
Вперше ж «літній» і «зимовий» порядок відліку часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Зараз на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter