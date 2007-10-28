В американському місті Сіетл ведеться перевірка інформації, згідно з якою відомого фокусника Девіда Копперфільда звинувачують у згвалтуванні. Як повідомляє Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ, 21-річна мешканка штату Вашингтон звинувачує фокусника в тому, що він згвалтував її в своєму будинку на Багамських островах, куди вона прибула на його запрошення в кінці липня ц.р. За словами жінки вона познайомилася з Д.Копперфільдом на його виступі 25 січня ц.р. через одного з його знайомих. Вона брала участь в одному з його сценічних номерів, а пізніше фокусник запросив її в гості у свій будинок на Багамах, обіцяючи надати допомогу в її кар`єрі моделі.

Поки ніяких звинувачень проти фокусника офіційно висунуто не було, проте 12 жовтня ц.р. ФБР провело обшуки на складі і казино в Лас-Вегасі, які належать Д.Копперфільду і де він регулярно виступає.

РБК