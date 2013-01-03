Експерти попереджають про загрозу остаточного знищення Десятинної і Дитинця

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, про це йдеться в заяві «Про наміри будівництва Десятинної церкви», ухваленій на засіданні Колегії головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

В документі зазначається, що в останні 20 років в черговий раз порушується питання про наміри відтворення Десятинної церкви. «І кожного разу таке рішення приймається без будь-якого громадського обговорення, врахування думки пам’яткоохоронної громадськості», - зазначається в заяві і наголошується, що «чітко визначена, науково обґрунтована позиція з цього приводу зводиться до того, що Десятинна церква розташовувалася на Старокиївській горі, яка є всесвітньо відомою археологічною пам’яткою. «Звідси першопочатки Києва і давньоруської державності ще в дохристиянську добу. Унікальний культурний шар містить пам’ятки доби неоліту, трипільського та скіфського часів, зарубинецької та черняхівської культур. Тут збереглися рештки укріплень «града Кия», язичницького могильника, князівських палаців, феодальних садиб, ремісничих майстерень, братська могила захисників Києва 1240 р. Будь-яке будівництво, прокладання інженерних мереж призведе до знищення унікальних пам’яток археології та автентичних залишків Десятинної церкви X ст.», - заявляють в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури.

Автори заяви нагадали, що «Постановою Ради Міністрів УРСР № 711 від 21.07.1965 р. “Дитинець стародавнього Києва з фундаментом Десятинної церкви (вул. Володимирська, 2)” оголошено заповідною археологічною зоною загальнодержавного значення. Спроби відтворення пам’ятки без достатніх даних про її первісний вигляд, а тим більше будівництво нової церкви, як пропонується зараз, стало б грубим порушенням Україною Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини», ратифікованої нашою державою».

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури заявляє, що послідовно відстоює позицію, яка зводиться до того, що відтворення пам’ятки за відсутності даних для створення вірогідної реконструкції первісного вигляду храму неможливе. Будівництво ж нового храму на цьому місці було б не лише недоцільним, а й призвело б до знищення всесвітньо відомої пам’ятки – Дитинця стародавнього міста і автентичних фундаментів Десятинної церкви.

У заяві підкреслюється, що «лише в останні десять років громадськість вже вчетверте змушена переконувати владу в недоцільності будівництва нової церкви на цьому місці. Тричі вдавалося це зробити». Тому Українське товариство охорони пам’яток історії та культури сподівається, що і тепер переможе виважений науковий підхід до прийняття остаточного рішення. «Близько 100 млн гривень бюджетних коштів, необхідних для здійснення цього задуму, доцільніше було б витратити на реставрацію тих пам’яток, що перебувають в аварійному стані і можуть бути втрачені для національної культури вже ближчим часом», - йдеться в заяві.

Нещодавно ЗМІ повідомляли про підпал тимчасової каплиці, що розташована біля фундаменту Десятинної церкви. Тоді священнослужитель УПЦ (МП), якій належить тимчасова церква, заявив, що цей інцидент «дає сили на подальше відродження Десятинного кафедрального собору».