Прокуратура розслідує продаж приміщення поста ДАІ

Прокуратура Житомирської області розслідує кримінальну справу за фактом продажу за заниженою вартістю приміщення поста Державтоінспекції у Коростишівському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник УМВС України в Житомирській області Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ.

"З цією подією тісно пов’язана зміна обласного керівництва ДАІ", - зауважив В.БЕДРИКІВСЬКИЙ.

Він також розповів, що з 17 жовтня ДАІ області очолив новий керівник Володимир НЕДІЛЬСЬКИЙ, який до призначення був зступником начальника Державтоінспекції в області.

За словами В.БЕДРИКІВСЬКОГО, "прокуратура Житомирщини розслідує справу щодо продажу з відома Михайла ГРИЩУКА (колишнього керівника ДАІ області – УНІАН) приміщення поста ДАІ у Коростишівському районі за заниженою вартістю".