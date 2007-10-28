Олександр Ірванець вийшов до фіналу Літературної нагороди ”Ангелус”

У польському місті Вроцлав вдруге відбувся мистецький конкурс Літературна нагорода Центральної Європи "Ангелус" ("Angelus"). Серед відзначених фіналістів - книга "Рівне/Ровно (Стіна)" українського письменника Олександра ІРВАНЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, під час визначення фіналістів голова журі конкурсу Наталія ГОРБАНЄВСЬКА (Natalia Gorbaniewska) зауважила, що «всі вибрані книжки, навіть ті, що є фікцією, стоять на пограниччі чистої літератури та літератури факту». А це, на її думку, «найкраща форма сучасної літератури».

Відзнаки для семи фіналістів конкурсу встановили органи місцевого самоврядування Вроцлава.

У книзі О.ІРВАНЦЯ "Рівне/Ровно", що вперше була опублікована у 2000 році, розповідається про місто, яке внаслідок історичних обставин було поділене муром - за зразком Берлінської стіни - на два сектори. Стіна, яка ділила місто, була водночас кордоном між західним та радянським світом. Головний герой роману, літератор Шлойма Ецірван, який мешкає у західному сектор, одного дня опиняється по інший бік муру. Автор передбачив одне з роздоріжь, на якому ще зовсім недавно стояла Україна - розділення на східну та західну.

Літературна нагорода Центральної Європи "Ангелус" - найпрестижніша у Польщі нагорода в галузі прозаїчної творчості, яка перекладається на польську мову. Її присуджують щорічно письменникам з Центральної Європи, які порушують у своїх творах суспільно важливі проблеми, спонукають до роздумів, поглиблюють знання про світ інших культур. За умовою конкурсу, твір має бути надрукованим та перекладеним на польську мову. Цього року до конкурсу було прийнято 60 публікацій, 41 з яких відійшла до наступного етапу, і тільки 7 - до фіналу.

Серед членів журі конкурсу - російська поетеса, журналіст Наталія ГОРБАНЄВСЬКА, історик літератури, критик та поет Станіслав БЕРЕСЬ, критик Пьотр КЕМПІНСЬКІ, прозаїк Юліан КОРНХАУЗЕР та ін.

Нагадаємо, що першим лауреатом Літературної нагороди Центральної Європи "Ангелус" минулого року був український письменник Юрій АНДРУХОВИЧ. Нагороду йому присуджено за роман "Дванадцять обручів".

Довідка УНІАН. Нагорода конкурсу "Ангелус" - статуетка авторства Еви РОССАНО та чек на суму 150 тис. злотих (майже 60 тис. доларів США).

Нагороду буде вручено переможцю 1 грудня під час урочистого концерту у Вроцлаві.