Харків`яни проти спорудження буддійського храму

Жителі Фрунзенського району Харкова висловлюються проти того, щоб на території парку “Зустріч”, розташованого у цьому районі, був збудований Буддійський храм.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це повідомила на брифінгу голова Фрунзенської районної ради Тетяна ТОПЧІЙ. За її словами, жителі району мають рацію в тому, що в парку «Зустріч» не місце буддійському храмові.

“Мешканці району висувають абсолютно справедливі вимоги, - сказала Т.ТОПЧІЙ, - на території Фрунзенського району не багато парків”. Крім того, зазначила вона, парк «Зустріч» так розташований, що в ньому можуть відпочивати жителі не тільки Фрунзенського, а й Комінтернівського району. Тому я вважаю, що паркова зона повинна належати територіальній громаді”.

Рішення про будівництво буддійського храму в центрі парку “Зустріч” на 2,2 га, яке було видане близько року тому, в даний момент припинене 2-ю сесією Харківської міської ради 5-го скликання. Прес-служба повідомляє, що члени в`єтнамської громади продовжують наполягати на тому, щоб у Харкові був збудований такий храм, мотивуючи це тим, що в місті дуже багато буддистів.