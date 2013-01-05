У тернопільських тризубівців провели обшук

Про це повідомляє прес-служба організації.

Представники ВО «Тризуб» висловлюють здивування тим, що слідчі дії ведуться напередодні Різдва та ще й зранку.

За даними організації, слідчі дії пов`язані з кримінальною справою за позовом активіста тернопільської організації КПУ Веніаміна Прошкіна. У серпні 2012 року члени «Тризуба» застосували до нього сльозогінний газ. Він з цього приводу подав позов у суд, а в грудні, коли В.Прошкін йшов на судове засідання, перед Тернопільським міськрайсудом невідомі облили його червоною фарбою.

Сам В.Прошкін пов’язує усі провокації із «тризубівцями».