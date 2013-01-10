Столичне метро за 2012 рік отримало збитків майже на 350 мільйонів

Про це йдеться у відповіді Управління цінової політики КМДА на інформаційний запит УНІАН щодо діяльності підприємства та розрахунків вартості пасажироперевезень.

Так, згідно з переданими управлінню “Київським метрополітеном” розрахунковими матеріалами, очікувана собівартість перевезення одного пасажира за 2012 р. становить 2,30 грн, в той час як дохід від перевезення одного платного пасажира з урахуванням діючих проїзних квитків становить 1,88 грн. “Результатом фінансово-господарської діяльності за 2012 рік очікують збитки в сумі 349,1 млн грн”, - зазначається у відповіді.

За наданою метрополітеном інформацією, економічно обгрунтований тариф на послуги з перевезення пасажирів метрополітеном на 2013 р. становить 3,03 грн.

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У переданій агентству інформації зазначається, що на даний час міською владою розглядається питання щодо покращення фінансового стану підприємства. Один з варіантів — компенсування витрат з перевезення пасажирів або інший варіант - перегляд тарифів на послуги з перевезення пасажирів. Одночасно відзначається, що відповідно до Порядків перегляду тарифів на перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, який працює у звичайному режимі, передує їх погодження з Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку та торгівлі України.

Як повідомляв УНІАН, збитковість столичного метро за 9 місяців 2012 року становила 220,3 млн грн.

Місяць тому, 10 грудня 2012 року, голова КМДА Олександр Попов заявляв, що на сьогодні об'єктивно назріло питання підвищення вартості проїзду в столичному метро.

Він зазначив, що в лютому дасть відповідь на запитання з приводу збільшення оплати за проїзд. «Заслуховуватимемо і затверджуватимемо фінансовий план метрополітену. На сьогодні підвищення вартості проїзду об'єктивно назріло. Але чи зможемо ми протриматися ще рік – скажу, коли побачу цифри», - зазначив О.Попов.

Вчора, 9 січня, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко запевнив, що вартість проїзду в Київському метрополітені не підвищуватиметься.