Станцію «Золоті ворота» визнали однією з найгарніших у Європі (фото)

18:09, 10 січня 2013
Суспільство
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У список із 22 найгарніших станцій метрополітену Європи за версією Daily Telegraph увійшла станція київського метро «Золоті ворота».

«Золоті ворота» внесли у список 22 найгарніших у Європі / Фото: Сultkiev.com

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Станція «Золоті ворота» була відкрита 31 грудня 1989 року.

Авторський колектив, у який увійшли легендарні архітектори Жежеріни, утворився в результаті перемоги в конкурсі київських архітекторів. Початковий проект станції, запропонований до початку конкурсу, передбачав створення достатньо стриманої, утилітарної станції, виконаної в білих тонах. Це рішення було визнано надто слабким для однієї із центральних станцій метро. Через два тижні було створено новий проект, згідно з яким нова станція мала стати алюзією на храмову архітектуру Київської Русі.

Станція метро «Золоті ворота» / Фото: AMY з Wikipedia.org

Так, було збільшено висоту центрального залу станції, замість пілонів використано порівняно невисокі циліндричні потужні колони, які облицювали білим мармуром. Із такого ж мармуру зроблені лекальні капітелі. Біла стеля центрального залу розділена діаметральними мозаїчними смугами зі смальти із цегляними розшивками. У просвітах між смугами встановлено бронзові дворівневі люстри із 12 світловими групами в кожній, вкриті орнаментами.

Склепіння проходів на платформи підкреслені цегляною окантовкою, між якою – мозаїчні реконструкції зображень князів Київської Русі, церков Києва і складних орнаментів. Жодна з цих смальтових мозаїк не повторюється. Таким чином, якщо увійти на станцію «Золоті Ворота» з вулиці і пройти платформою за ходом годинникової стрілки (спочатку лівою стороною вперед, а потім правою назад), заглядаючи у арки, то можна простежити історію давнього Києва.

Колійні стіни платформ облицьовані комбінованими елементами з біло-жовтого мармуру, а літери назви станції, розміщені на них, зроблені з з ухилом у давньоруський стиль. З боку платформи над капітелями колон зроблені круглі цегляні вставки, у яких розміщено світильники-канделябри, у тому ж стилі, як і люстри центрального залу.

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