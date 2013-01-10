Станцію «Золоті ворота» визнали однією з найгарніших у Європі (фото)

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Станція «Золоті ворота» була відкрита 31 грудня 1989 року.

Авторський колектив, у який увійшли легендарні архітектори Жежеріни, утворився в результаті перемоги в конкурсі київських архітекторів. Початковий проект станції, запропонований до початку конкурсу, передбачав створення достатньо стриманої, утилітарної станції, виконаної в білих тонах. Це рішення було визнано надто слабким для однієї із центральних станцій метро. Через два тижні було створено новий проект, згідно з яким нова станція мала стати алюзією на храмову архітектуру Київської Русі.

Так, було збільшено висоту центрального залу станції, замість пілонів використано порівняно невисокі циліндричні потужні колони, які облицювали білим мармуром. Із такого ж мармуру зроблені лекальні капітелі. Біла стеля центрального залу розділена діаметральними мозаїчними смугами зі смальти із цегляними розшивками. У просвітах між смугами встановлено бронзові дворівневі люстри із 12 світловими групами в кожній, вкриті орнаментами.

Склепіння проходів на платформи підкреслені цегляною окантовкою, між якою – мозаїчні реконструкції зображень князів Київської Русі, церков Києва і складних орнаментів. Жодна з цих смальтових мозаїк не повторюється. Таким чином, якщо увійти на станцію «Золоті Ворота» з вулиці і пройти платформою за ходом годинникової стрілки (спочатку лівою стороною вперед, а потім правою назад), заглядаючи у арки, то можна простежити історію давнього Києва.

Колійні стіни платформ облицьовані комбінованими елементами з біло-жовтого мармуру, а літери назви станції, розміщені на них, зроблені з з ухилом у давньоруський стиль. З боку платформи над капітелями колон зроблені круглі цегляні вставки, у яких розміщено світильники-канделябри, у тому ж стилі, як і люстри центрального залу.