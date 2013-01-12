На Волині відбувається етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»

Як передає кореспондент УНІАН, під час відкриття до лучан та гостей міста звернувся заступник міського голови Святослав Кравчук, який привітав присутніх з різдвяними святами та побажав веселої і цікавої забави. Потому на Театральний майдан члени обласної організації «Пласт» принесли Віфлеємський вогонь та запалили від нього велику свічу, яку виготовили представники братства бджолярів Волині. Цей вогонь буде горіти впродовж фестивальних днів.

У програмі свята - різдвяно-обрядові дійства, колядки, щедрівки, дегустація меду та напоїв, частування традиційними різдвяними стравами, виставки, конкурси, розваги, різдвяні вечорниці.

Загалом, у фестивалі, а саме святково-обрядовому дійстві «Віншуємо з Колядою» бере участь понад 80 фольклорних колективів зі всієї Волині, а також з Білорусі та Польщі.

Також у рамках етно-фестивалю проходить конкурс медоварів «Питні меди-2013». Свою продукцію презентують медовари з Київщини, Львівщини, Хмельниччини, Чернігівщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Одещини, Закарпаття, Волині, загалом 30 учасників.

Також протягом двох днів в центрі міста триває різдвяний ярмарок, під час якої всі охочі зможуть посмакувати різноманітними різдвяними стравами, солодощами, придбати сувенірну продукцію, вишиванки, глиняний посуд тощо.