Українські християни в Італії вибачились за провокацію Femen (фото)

Християнське товариство українців в Італії звернулося з заявою-протестом до всіх засобів масової інформації Італії, в якій засудило чергову провокацію руху FEMEN, що мала місце під час молитви «Ангел Господній» в неділю на площі Святого Петра у Ватикані.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства Олесь Городецький, «цей вульгарний спектакль, організований за гроші відомих і не відомих спонсорів, не має нічого спільного з засадами цивілізованого демократичного суспільства і ображає почуття мільйонів віруючих католиків та християн в цілому».

«Будь-які протести, а тим більше такі вульгарні, під час релігійних відправ є недопустимими в демократичній країні. Це прояв релігійної нетерпимості та суспільного екстремізму, завуальована форма сатанізму. Ми розуміємо, що єдиною метою цієї акції було здобуття дешевої популярності через шок, який така акція може викликати в суспільстві, та вияв своєї ненависті до християн», - зазначив О.Городецький.

За його словами, Християнське товариство українців в Італії звернулося до правоохоронних органів з вимогою покарати учасниць цієї акції і депортувати їх з Італії, з довічною забороною в’їзду до країни.

«Від імені багатотисячної громади українців в Італії ми просимо вибачення у Святійшого Отця, у всіх людей доброї волі, чиї релігійні та етичні почуття були ображені цим сатанізмом, так само як і наші», - зазначається у заяві товариства християн.

«Група FEMEN є професійними провокаторами і не представляє український народ. Своїми вчинками вони ганьблять українців в очах світової спільноти. Тому просимо не ідентифікувати Україну з FEMEN через українське походження її засновників. Людська дурість, христофобія та гомофобія не має національності», - наголошується у документі.

Як повідомляло Agence France-Presse, активістки українського руху FEMEN 13 січня влаштували акцію на підтримку сексуальних меншин на площі Святого Петра у Ватикані.

Чотири активістки роздяглися, залишившись топлес, під час недільної служби, яку проводив Папа Римський Бенедикт XVI. На спинах у дівчат були написи "In Gay We Trust" ("Ми віримо в геїв"). Дівчат майже відразу ж затримала поліція.