Винороби просять відновити видачу ліцензій на експорт

Про це йдеться в прес-релізі АВВУ, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням асоціації, українські виноробницькі підприємства зіткнулися з проблемою при отриманні ліцензій у грудні 2012 року - січні 2013 року.

«Незважаючи на своєчасну подачу документів і дотримання всіх вимог, встановлених законодавством, дозвільні документи не видаються. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України від коментарів утримується», - йдеться в повідомленні АВВУ.

За інформацією асоціації, в результаті українські компанії зірвали низку поставок вина й були вимушені заморозити контакти з іноземними партнерами.

Як повідомили УНІАН в АВВУ, через зрив поставок, запланованих до продажу в передноворічний період, втрати українських виноробів становили близько 10 млн грн.

За словами директора асоціації Сергія Михайлечка, поставки продукції на ринки третіх країн дозволяють українським виробникам утримувати підприємства на плаву, оскільки падіння внутрішнього ринку виноробства за підсумками 2012 року становило близько 30%, при цьому імпорт виноробницької продукції в 2012 році зріс на 18%.

Як повідомляв УНІАН, Асоціація «Виноградарі та винороби України» (АВВУ) припускає, що площі виноградників в Україні в 2013 році можуть бути скорочені через відсутність у виробників коштів для їх закладення.

За словами голови асоціації Сергія Михайлечка, через заборгованість держави з виплати коштів на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, в 2012 році закладено 810 га виноградників проти 1,8 тис. га в 2011 році.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, в 2012 році врожай винограду становив понад 490 тис. тонн.

Асоціація «Виноградарі та винороби України» наполягає на збереженні в державному бюджеті на 2013 рік спецфонду, що акумулює кошти 1,5% збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. У держбюджеті передбачено зарахування цих коштів до загального фонду.