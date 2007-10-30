Затриманий у справі Еліта-центру виявився ”не тим”

Затриманий у Санкт-Петербурзі Олександр ВОЛКОНСЬКИЙ не має відношення до афери компанії «Еліта-центр» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві повідомив виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО, відповідаючи на питання журналістів.

На уточнююче питання, чому раніше повідомлялося, що це саме той громадянин, який знаходиться у розшуку як організатор житлової афери, М.КОРНІЄНКО відповів: «Тому що нас запевняли, що це той, а потім розібралися за допомогою експертиз та відбитків пальців, і виявилося, що це не той».

Водночас М.КОРНІЄНКО зазначив, що, за даними МВС України, у громадянина О.ВОЛКОНСЬКОГО, причетного до афери, є декілька десятків паспортів на це прізвище, і тому зараз міліція дуже обережно ставиться до інформації про затримання людей з такими паспортними даними.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. чоловік. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у спорудженні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудовим слідством встановлені факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

У жовтні деякі ЗМІ повідомили, що співробітники правоохоронних органів Санкт-Петербурга затримали Олександра ВОЛКОНСЬКОГО, чиє ім`я і вік співпадають з паспортними даними людини, оголошеної у міжнародний розшук у зв`язку з причетністю до житлової махінації київської будівельної компанії "Еліта-Центр".

3 жовтня М.КОРНІЄНКО заявив, що МВС України отримало підтвердження від російських колег, що затриманий у Санкт-Петербурзі О.ВОЛКОНСЬКИЙ є людиною, яка звинувачується у махінаціях компанії «Еліта-Центр».

«Інформація зараз перевіряється. Можу сказати, що ми вже отримали підтвердження, що це він. Зараз вирішується питання щодо екстрадиції», - зауважив М.КОРНІЄНКО.