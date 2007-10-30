Погода на останній день жовтня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями на Лівобережжі та в Криму, а вдень і в західних областях невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у південній частині та у західних областях вночі та вранці місцями очікуються тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°; у південній частині вночі 5-10°, вдень 10-15°, у Криму до 17°; в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

1-2 листопада - хмарно з проясненнями. 1 листопада вночі у північних областях, вдень на півночі Лівобережжя та у східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. 2 листопада невеликі дощі, лише у південній частині, а вночі у центральних та більшості західних областей без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні 5-10°; вдень 7-12°, у Криму 11-16°, 2 листопада у північній частині 4-9° тепла; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

3 листопада - без істотних опадів, лише вночі у південно-східній частині та в Криму невеликий дощ. 4 листопада в Україні, починаючи з західних і північних областей, дощі (на півдні Лівобережжя та в Криму - місцями). Температура вночі дещо знизиться; вдень у північній, 3 листопада й у східній частині 3-9° тепла, на решті території країни 7-13°, у Криму місцями до 16°.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°, по області вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

1-2 листопада - хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, лише вдень 1 листопада без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 1 листопада 7-12°, 2 листопада 4-9° тепла.

3 листопада - без істотних опадів, 4 листопада часом дощ. Температура вночі дещо знизиться, вдень суттєво не зміниться.