Експерт: шанс виправдатися в українських судах становить 0,5%

Шанс отримати виправдувальний вирок суду у кримінальних справах становить піввідсотка, заявив голова ради правозахисної організації “Донецький Меморіал”, голова Пенітенціарного товариства України Олександр БУКАЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, презентуючи результати статистичного огляду “Кримінальні покарання в Україні” на прес-конференції у Києві, О.БУКАЛОВ сказав: “Якщо слідство каже, що людина скоїла злочин, шанс довести протилежне – піввідсотка”.

Згідно зі статистичними даними, частка виправдувальних вироків у 2006 році становила 0,52% від загальної кількості винесених вироків у кримінальних справах. На думку авторів огляду, такий показник є “неприродньо низьким”.

На запитання, чому склалася така ситуація, О.БУКАЛОВ відповів, що чинником впливу є практика радянських часів, а також – брак кваліфікованих адвокатів.

Як зазначалось на прес-коференції, всього за вироками, що набрали законної сили, у 2006 році засуджено 160,9 тисяч осіб, що на 9,1% менше, ніж у 2005 році, з них за вчинення особливо тяжких злочинів – 66,9 тисяч осіб або 41,6%. Після скасування смертної кари у 1997 році рівень застосування найтяжчого покарання – довічного ув‘язнення – не знизився. Станом на середину цього року його відбували 1435 осіб, у тому числі 14 жінок.

Загалом в Україні щороку притягуються до кримінальної відповідальності близько 200 тисяч осіб, близько четверті з них – майже 50 тисяч осіб – отримують покарання у вигляді позбавлення волі.

За інформацією О.БУКАЛОВА, в установах покарання на сьогодні перебувають близько 160 тисяч осіб, з них понад 1400 засуджені до довічного позбавлення волі.

В цілому, згідно із статистичними даними, рівень злочинності в Україні у 2006 році знизився. Упродовж року органами МВС і прокуратури зареєстровано 490,2 тисячі злочинів, що на 13,3% менше від показника попереднього року. Зниження рівня злочинності по всій території України відбулося за рахунок різкого зменшення кількості крадіжок майна на 29,2% або на 54,5 тисяч випадків. Торік їх було зареєстровано 132,2 тисячі, але, як відзначають автори дослідження, вони залишилися найбільш поширеними у структурі злочинності, адже їхня питома вага становить 31,4%. Така ситуація стала наслідком змін у законі, згідно з якими дрібні крадіжки перестали вважатися кримінальним злочином.

За даними дослідження, у 2006 році було зареєстровано 3,2 тисячі умисних вбивств та замахів на вбивство, що становить 0,76% від усіх злочинів та на 2,9% менше рівня 2005 року.

У віданні МВС знаходиться 501 ізолятор тимчасового тримання (ІТТ), які загалом розраховані на понад 10 тисяч місць, де затримані можуть перебувати максимум упродовж 3 діб (у виняткових випадках – 10). Щоденно в ІТТ України утримується близько 7 тисяч осіб.

Як зазначають автори дослідження, практика діяльності міліції змінюється досить повільно, з‘являється чимало свідчень про нові випадки корупції або незаконного затримання громадян міліцією, зокрема, “суттєвою проблемою залишається зникнення паспортів громадян після їхнього затримання і вилучення органами міліції”.

Водночас позитивні зміни у діяльності міліції у 2005-2006 роках, на думку авторів огляду, пов‘язані з утворенням і діяльністю Громадської ради при МВС, до складу якої входять керівники відомства та правозахисники. У цей же час була започаткована діяльність мобільних груп, які періодично відвідують райвідділи міліції та ізолятори, вивчаючи умови тримання ув‘язнених і дотримання прав людини у в‘язницях.