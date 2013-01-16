Начальник українського Генштабу вирушив до штаб-квартири НАТО

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, передбачається, що начальник Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана проведе робочу зустріч з новопризначеним головою Військового комітету ЄС генералом Патріком де Рузьє.

Запланована участь делегації Збройних сил України у засіданнях Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан та місії НАТО у Афганістані після 2014 року, Військового комітету НАТО у форматі країн-контрибуторів Багатонаціональних сил КФОР у Косово, а також Військового комітету НАТО у форматі євроатлантичного партнерства.

Крім того, В.Замана проведе низку зустрічей з начальниками генеральних штабів країн-членів та партнерів Альянсу.