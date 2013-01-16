На Закарпатті прикордонник-контрактник вистрелив собі в скроню

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Микола Гуцуляк.

За його словами, попередньо встановлено, що 15 січня близько 14.30 під час несення служби у складі мобільної прикордонної застави на контрольному пункті "Перечин" (Закарпатська область) солдат контрактної служби Чопського прикордонного загону вистрелив собі у праву скроню. Солдат-контрактник був виявлений співслужбовцями і доставлений до Перечинської районної лікарні у важкому стані.

Постріл, за даними прес-секретаря, здійснено у службовому приміщенні із спецпристрою для відстрілу гумовими кулями «Форт». Обставини події встановлюються.

М.Гуцуляк також повідомив, що військова прокуратура Західного регіону здійснює кримінальне провадження за фактом травмування прикордонника. Триває досудове розслідування за фактом.