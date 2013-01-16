Проблеми «Аеросвіту» пов'язані з економікою, а не з політикою - експерти

Таку спільну думку висловили експерти, до яких УНІАН звернувся за коментарями.

Зокрема, перший заступник голови комітету ВРУ з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Владислав Лук'янов зазначив: "Компанія «АероСвіт» була досить великим платником податків та роботодавцем. І те, що зараз відбувається з компанією - досить поганий сигнал для країни. Хоча «Аеросвіт»давно почало лихоманити. Як клієнт цієї компанії, можу сказати, що вона працювала з перебоями. Час від часу були затримки рейсів. Основні проблеми «Аеросвіту» пов'язую з економікою - таки вітчизняний ринок пасажирських авіаперевезень не досить ємний і консолідації на ньому не уникнути. Особливо під час кризи. Можливо, державі потрібно було подумати і про те, яким чином держава могла підтримати авіакомпанію. Тепер виходить, що ми втратили серйозного перевізника, який давав сотні робочих місць. Це удар і по країні. Але в будь-якому випадку в ситуації з «Аеросвітом» я не бачу політичного підгрунтя. Коментарі деяких експертів, влючая якогось Соскіна, що за цим стоять люди, близькі до президента Януковича, вважаю недоречними. Повторюся: винити в банкрутстві «Аеросвіту» можна тільки економіку".

Аналогічну думку висловив і директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський. "Ситуація показує, що на українському авіаринку існує нехай не така сильна, як на Заході, але все-таки конкуренція. А в умовах ринкової економіки та конкуренції не всі компанії виживають - і це об'єктивно. Не всі можуть адекватно реагувати на певні ринкові виклики. Проблеми Аеросвіту пов'язані з тим, що та бізнес-модель, яка використовувалася компанією, показала свою неефективність. При цьому не можна не брати до уваги й інших факторів - об'єктивно обумовленої ринкової консолідації, розвитку бюджетних авіаліній і, нарешті, спроб великих світових перевізників зайти на наш ринок. Зрозуміло, що сам по собі процес консолідації та ринкового розвитку не так швидкий, однак він повторює ті зміни, через які пройшли інші країни і через які зараз проходить Україна".

У свою чергу, Юрій Мірошников, президент іншого найбільшого авіаперевізника - "Міжнародні авіалінії України" зауважив: «Сьогодні авіаційна галузь переживає кризу не тільки в Україні, але і у всьому світі. Авіаперевізники досі не можуть оговтатися від наслідків економічної кризи 2008 року. В результаті цього - величезні збитки, які терплять авіаперевізники, особливо в Європі. Сьогоднішнє становище «Аеросвіту» - якраз ланка з цього ланцюжка ». "Українські авіаперевізники з одного боку затиснуті конкуренцією з глобальними гравцями і альянсами (Lufthansa, British Airways, AirFrance / KLM), які хочуть просто поглинути ще один ринок і не дати Україні розвинутися як транзитній державі, з іншого боку, відчувають ціновий тиск з боку європейських лоукост-компаній. Все це посилюється монополією супутніх послуг в ланцюжку авіаперевезення - поставок палива, аеропортового та пасажирського обслуговування, послуг навігації, поставок бортхарчування - в результаті чого зростають витрати авіакомпаній », - зазначив президент МАУ.

За словами генерального директора «АероСвіту» Юрія Ємельянова , до цієї ситуації також призвела неувага держави до проблем галузі. «Національні авіаперевізники тривалий час намагалися звернути увагу держави на проблеми галузі та перспективи її розвитку. Втручання держави, вирівнювання умов функціонування національних перевізників в порівнянні з авіаційними ринками Європи, Північної Америки та інших регіонів, могли б дозволити українській авіагалузі легше перенести наслідки кризи і активніше інвестувати в розвиток парку літаків, підвищення рівня сервісу. Останній раз документ про стратегічний розвиток галузі на серйозному рівні обговорювалося в середині 90-х. Незважаючи на те, що з того часу відбулися кардинальні зміни , держава довгі роки наполегливо ігнорувала ініціативи перевізників з розробки нової стратегії», - зазначив він.