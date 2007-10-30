«Міжнародні Авіалінії України» скасовують рейси до Італії

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена оголосити про відміну рейсів Київ-Рим і Київ-Мілан, попередньо, в період з 31 жовтня по 5 листопада, у зв`язку відсутністю затвердження зимового розкладу польотів з боку авіаційної влади Італії.

Як зазначають в прес-службі МАУ, відсутність дозволу авіаційна влада Італії мотивує наявністю спірних питань між авіаційними властями двох країн.

За даними авіакомпанії, починаючи з 31 жовтня, будуть скасовані рейси МАУ Київ-Рим PS 305/306 по понеділках, середах, п`ятницях і неділях, і Київ-Мілан PS 311/312 по понеділках і п`ятницях, попередньо, по 5 листопада включно.

Згідно з повідомленням, незважаючи на те, що всі необхідні запити авіакомпанії МАУ були направлені авіаційним властям Італії вчасно, повідомлення про відсутність затвердження зимового розкладу польотів МАУ авіакомпанія одержала від авіаційних властей Італії тільки 29 жовтня, на другий день зимової навігації. «Дане рішення для авіакомпанії МАУ є форс-мажорною обставиною», - зазначають в компанії.

Згідно з повідомленням, «Міжнародні Авіалінії України» юридично не несуть перед пасажирами відповідальності за дії авіаційних властей Італії, які перебувають поза контролем авіакомпанії, проте МАУ просять у пасажирів вибачення за заподіяні незручності і докладуть всіх зусиль для їх мінімізації. Зокрема, всім пасажирам з цих рейсів будуть запропоновані альтернативні можливості щодо здійснення перельотів рейсами МАУ та інших авіакомпаній через стикувальні пункти в Європі.

Авіакомпанія МАУ активно співробітничає з Державною авіаційною адміністрацією України в переговорному процесі з авіаційними властями Італії в частині відновлення програми регулярного повітряного сполучення між Україною і Італією в зимовий період 2007/2008 в повному обсягу і висловлює надію, що позитивне рішення буде ухвалено негайно, що дозволить уникнути подальших відмін регулярних рейсів авіакомпанії МАУ.