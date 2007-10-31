У Криму виготовляли смертельну горілку

У Криму в рамках проведення операції «Акциз» співробітники податкової міліції ліквідували цех з виробництва фальсифікованої горілки, небезпечної для життя і здоров`я людини.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, «підпільний» цех з виробництва фальсифікованої горілки було виявлено в Сакському районі автономії. «Заливаючи в брудні пляшки суміш води зі спиртом сумнівної якості, «підпільник» виготовляв підроблену горілку, яку реалізовував усім бажаючим, не відходячи від нелегального виробництва», - зазначають податківці.

Згідно з висновком фахівців Кримського республіканського бюро судово-медичних експертиз, «горілка», яку виготовляв і реалізовував кримчанин, не тільки не відповідала вимогам Держстандарту, а й містила речовини, які могли загрожувати життю і здоров`ю людини.

Крім того, в Сімферопольському районі співробітники податкової міліції виявили «підпільний» цех з виробництва фальсифікованої горілки, підробленого вина і коньяку. «Співробітники податкової міліції виявили і вилучили не тільки понад 30 літрів купажу горілки, а й понад 550 літрів підробленого вина і 20 літрів суміші із запахом коньяку. Зразки вилученої продукції відправлені для проведення експертизи на предмет вмісту речовин, які несуть загрозу здоров`ю і життю людини», - зазначили в ДПА.

У таких випадках Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а також знищення виробленої продукції і конфіскацію устаткування для її приготування.

Усього з початку року працівники податкової міліції Криму виявили і припинили існування понад 30 цехів з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції.