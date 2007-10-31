На початку листопада в Україну прийдуть дощі

1 листопада в Україні очікується хмарна погода, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни часом дощ.

Вночі та вранці у центральних, південних та східних областях місцями тумани. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-12°; вдень 6-11°, у Криму 12-17°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

2-3 листопада - мінлива хмарність. 2 листопада часом невеликий дощ (вночі на півдні Лівобережжя та в Криму помірні дощі), 3 листопада без істотних опадів, лише вночі у південній частині невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 3 листопада на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура 2 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті та Прикарпатті до 13°, у південній частині вночі 4-9°, вдень 10-15°;

3 листопада в Україні зниження температури на 2-4° (лише у західних областях денна температура суттєво не зміниться); у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

4-5 листопада - часом дощ (лише вночі та вранці 4 листопада у південній частині та східних областях без опадів), 5 листопада у західних областях дощ з мокрим снігом. Температура 4 листопада вночі 2-8° тепла, у східній частині місцями 0-2° морозу; вдень 4-10° тепла, у південній частині до 14°.

5 листопада у західних та північних областях впродовж доби зниження температури до 1° морозу - 5° тепла, на решті території температура істотно не зміниться, лише вдень у центральних областях дещо знизиться.

У Києві та області у четвер часом очікується дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-10°.

2-3 листопада - мінлива хмарність. 2 листопада невеликий дощ, 3 листопада без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 2 листопада вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, 3 листопада зниження вночі до 2° тепла-3° морозу, вдень до 3-8° тепла.

4-5 листопада - часом дощ. Температура 4 листопада вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, 5 листопада зниження температури впродовж доби до 0-5° тепла.