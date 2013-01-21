Нова можливість повечеряти в підводному ресторані від ПриватБанку - тепер у Дубаї

Оплачуючи покупки карткою World MasterCard, Ви накопичуєте бали, які потім можете обміняти на цінні подарунки: подорожі до країн Європи, сучасні гаджети, незабутні враження та багато іншого.

World MasterCard – унікальний для України продукт, що поєднує в собі найсучасніші банківські технології:

• спеціальний чіп для підвищеної безпеки платежів;

• Ваше ім’я та фото на картці для спрощення процедури розрахунку: без документів і ПІН-коду;

• технологія безконтактної оплати PayPass: просто піднесіть картку до терміналу.

Нова картка World MasterCard відкриває перед Вами двері у світ вишуканих задоволень і небуденних вражень. Із 21 січня по 30 квітня 2013 року розраховуючись карткою World MasterCard від ПриватБанку як в Україні, так і за кордоном, Ви отримуєте шанс виграти незабутню подорож у Дубай і вечерю в підводному ресторані.

Оформивши картку World MasterCard, Ви стаєте членом GOLD-клубу ПриватБанку. Щоб відкрити картку, зверніться до будь-якого відділення ПриватБанку.

Деталі на сайті www.privatbank.ua в розділі Платіжні картки – Картка World MasterCard.