У Севастополі затримали шахрая, який представлявся міліціонером

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю УВС України в м. Севастополі, вночі до чергової частини надійшло повідомлення від 43-річного жителя Північної сторони міста про те, що йому тільки що подзвонив невідомий, який представився співробітником міліції. Той, що дзвонив сказав, що «ваш син збив на автомобілі людину», а щоб не відкривати щодо нього кримінальну провадження, необхідно заплатити 6 тис дол. Проте чоловік одразу ж передзвонив синові і, впевнившись, що з тим все нормально, викликав міліцію.

Коли зловмисник прийшов за грошима, чоловік, затягуючи час, утримував того до приїзду слідчо-оперативної групи.

Співробітники міліції також встановили, що жертвою злочинця в цю ж ніч стала 70-річна мешканка вул.Богданова, яка піддалася на вмовляння і під приводом звільнення від кримінальної відповідальності свого онука віддала шахраєві 1 тис дол США та 4,5 тис грн.

За даними міського УВС, тільки з початку січня поточного року до міліції Севастополя звернулися 43 жителя міста з подібними заявами, 15 з них віддали шахраям необхідні суми грошей.

Як повідомляв УНІАН, лише за три дні грудня минулого року в Севастополі було зафіксовано 55 фактів телефонних шахрайств, пов'язаних з нібито затриманням родичів співробітниками правоохоронних органів за кримінальні правопорушення і пропозиціями заплатити гроші за звільнення близьких від кримінальної відповідальності. Більшість громадян, яким подзвонили шахраї, просто поінформували правоохоронців про те, що зловмисники вимагали у них грошей. У той же час, 6 севастопольців повірили шахраям і віддали нечистим на руку ділкам солідні суми грошей - майже декілька десятків тисяч гривень.

Прокурор міста Ігор Пілат під час оперативної наради, що відбулася на його ініціативи, за участю керівництва міського управління внутрішніх справ заявив, що ошукані в період з 22 по 24 грудня 6 громадян передали невстановленим громадянам в загальній сумі 14 тис. доларів США, 4000 євро, 32 тис. грн, 100 тис. російських рублів.