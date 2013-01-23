Українцям хочуть ускладнити доступ до супермаркетів

Супермаркети можуть повністю зникнути з міст. У Партії регіонів пропонують їх демонтувати, а нові дозволити створювати тільки за межами населених пунктів, пише видання "Комерсант-Україна". У містах залишаться лише продовольчі магазини площею до 300 кв. м. При цьому торгові мережі мають відмовитися від імпортної продукції і забезпечити 80% асортименту вітчизняними товарами. Учасники ринку роздрібної торгівлі таку перспективу називають катастрофічною. Її розкритикували й колеги автора законопроекту по фракції.

Зареєстрував законопроект N2067 "Про стимулювання розвитку вітчизняного ринку продовольчих товарів" народний депутат Олег Царьов, який пройшов до парламенту як кандидат-мажоритарник від Партії регіонів. Документом запропоновано вжити антиринкову норму - обмежити функціонування торговельних мереж на території всіх населених пунктів. В межах міста зможуть працювати тільки продовольчі або змішані магазини (продукти харчування і непродовольчі товари) загальною площею до 300 кв. м. Універсами, супер-і гіпермаркети планується винести за межі населених пунктів не менше ніж на 5 км. У них буде обмежений графік роботи: покупці зможуть купити товари лише з понеділка по суботу і тільки з 9.00 до 20.00. Неділя та святкові дні мають стати обов'язковими вихідними. Режим роботи цих закладів будуть на свій розсуд міняти місцеві органи влади. У торгових мереж буде перехідний період для "перепрофілювання приміщення або реконструкції продовольчого магазину" - їм нададуть рік з моменту набуття чинності запропонованого законопроекту, якщо він все ж буде підтриманий парламентом.

Така реформа, пояснює пан Царьов, необхідна для розвитку малого і середнього бізнесу, оскільки зараз великі мережі знищують його. Учасники ринку називають законопроект "дивним", а його виконання - "нереальним". За даними фінансового директора компанії "Велика кишеня" Олег П'явка, тільки в Києві магазинів площею більше 300 кв. м налічується кілька сотень. У цю категорію потрапляють і так звані "магазини біля дому". "На відміну від Європи, в Україні далеко не всі мають автомобілі, щоб щодня їздити за покупками за місто. Враховуючи пробки і якість доріг в тому ж Києві, забезпечення людей навіть товарами першої необхідності стане проблематичним", - відзначає пан П'явка. За його словами, в Європі є економічна доцільність виносити магазини за місто, де земля дешевше і легше знайти ділянку.

На думку представників торгових мереж, нічого, крім незручностей як самим споживачам, так і супермаркетам, законопроект не принесе. Площ для будівництва нових об'єктів практично немає, крім того, ціни на продукти харчування будуть вищими. "Це буде катастрофа. 300 кв. м - фактично ларьок. Можна купити там хліб, молоко і горілку, а решта? Споживач не зможе задовольнити потребу в інших товарах, - обурений інший учасник ринку. - І це неправда, що в Європі є такі обмеження. Може в центрі Сен-Тропеза або Парижа, де буває депутат, і складно поставити супермаркет через наявність історичних будівель, але щоб виносити їх з міста - це єресь".

Депутати парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики також неоднозначно поставилися до ініціативи. За словами голови комітету Олександри Кужель ("Батьківщина"), при розвитку великих торговельних мереж щорічно безробітними стають 1-2 тис. підприємців. Але вона тут же додає, що такий закон був би актуальний 15 років тому - саме тоді він міг би врятувати міста від хаотичної забудови. "Запізнився автор з ним. Зараз і переносити нікуди, і це буде схоже на зачистку ринку", - вважає вона.

Перший заступник глави комітету Владислав Лук'янов (Партія регіонів) вважає це поверненням в кінець 1990-х років, коли розвивалися лотки, що реалізують продукти харчування. "Я дуже поважаю автора, але малоймовірно, що його підтримають, адже це вторгнення в приватну власність. Це як закрити велике підприємство і відкрити багато маленьких", - резюмує він. Олег Царьов визнає, що його законопроект досить жорсткий, тому вже зараз готовий йти на компроміс: оскільки компенсацій за перенесення супермаркетів в законопроекті не передбачено, він пропонує поширювати дані норми тільки на мережі, які відкриваються .