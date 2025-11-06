Найбільше місцевих жителів сьогодні тривожить – як пережити зиму.

Останнім часом Росія докладає чимало зусиль, щоб ускладнити життя жителям Чернігівщини напередодні зими – люди перебувають під постійними обстрілами, в умовах блекаутів та переймаються питанням зимування.

Найбільше потерпають прикордонні населені пункти – Семенівка, Новгород-Сіверський. Значно почастішали обстріли й самого Чернігова та невеликих міст області, зокрема Бахмача та Ніжина. Складнішою стала ситуація після 20 жовтня. Тоді внаслідок російських ударів по енергетичних об’єктах Чернігів та північна частина області занурились у повний блекаут. Деякі райони обласного центру та цілі громади регіону просиділи без світла кілька діб.

Жителям Чернігова посилення ворожих атак нагадує події 2022 року. Вони знову змушені ховатися від обстрілів, а дітям у дитсадках доводиться днями сидіти в укриттях-підвалах замість затишних груп.

"Це якесь кошмарне дежавю. Тільки тепер маємо більше розуміння, що відбувається навколо. Ми наче більш підготовлені до цих жахіть", - розповідає Радіо Свобода жителька Чернігова Олена.

Також містянам дуже дошкуляють "шахеди". Люди кажуть, що впродовж останніх місяців їх стало в рази більше.

"Раніше вони якось над самим містом мало літали, – каже чернігівець Олександр. – Усе транзитом на Київ чи на захід. А це їх чи більше стали запускати, чи їм чогось Чернігів знадобився, але дронів тих по місту просто тьма! Десятки залітають з різних боків і літають по колу".

Мешканців чернігівських багатоповерхівок непокоїть питання зимування, адже в будинках не поставиш ані генератор, ані буржуйку, одна надія на централізоване опалення.

"Не знаєш, що далі робити, як зиму зимувати. Молодь ще може виїде кудись на захід країни. А що робити таким старцям, як я? На пенсію я не виживу. В Чернігові хоч квартиру маю. Але якщо не буде опалення, то як тоді? Вогнище в квартирі палити з меблів, щоб зігрітись?" - запитує пенсіонерка Віра з Чернігова.

Роздумами про пошуки житла, яке можна буде опалювати дровами взимку, поділилася мешканка п’ятиповерхівки у Ніжині.

"Приватних будинків по місту багато. Будемо якось збиратись гуртом. Я, якби у мене був приватний будинок, обов’язково б комусь допомогла. Життя не зупиняється", - каже жінка.

Переважна більшість жителів сіл на Чернігівщині не розраховують на газове опалення взимку. Вони намагаються запастися дровами.

"Як трубу де в полі переб'ють, так і закінчиться у нас те газове опалення. Все село б мерзло. А так піч затопив – і сиди собі в теплі, в добрі", – говорить жителька села поблизу Бахмача.

Проте, незважаючи на постійні повітряні атаки, більшість міст Чернігівщини продовжують функціонувати. Так, у місті Семенівка, що розташоване неподалік кордону з РФ, продовжують працювати державні установи, магазини, аптеки, лікарня. Є підвіз продуктів. Проте тут переважно проживають пенсіонери.

"Умови для існування в місті є. Але дуже страшно через ті обстріли. Мені здається, росіянам останнім часом байдуже, куди стрілять. Таке враження, що вони спеціально хочуть, щоб люди покинули свої домівки", – пояснює одна з жительок Семенівки.

Кардинально змінилася ситуація з обстрілами і в Ніжинському районі, який донедавна вважався більш-менш безпечним. Через російські удари в оселях ніжинців регулярно зникає світло.

"У нас залізниця, у нас тут вузлова станція, і вони розуміли куди луплять. Але влучають в простих мирних людей. Удари росіян націлені, щоб нас налякати", – розповіла жителька Ніжина Наталія.

Попри небезпеку жителі Ніжина не поспішають лишати рідне місто.

"Дітей, знаю, вивозять потроху за віком. Якщо вже може дитина поїхати на якесь навчання до Польщі, наприклад, то вивозять. Або вивозять хлопців, яким вже за 18 – шукають роботу за кордоном. Але більша частина ніжинців, які бажали виїхати – виїхали одразу, ще на початку війни. А дехто вже навіть встиг побути за кордоном і повернутись назад… Я не виїхала, бо я вірю, що все буде добре", - каже пані Наталія.

Ворожі атаки на Чернігівщину

Продовж осені Росія посилила атаки на Чернігівщину ударними безпілотниками та балістикою, намагаючись залишити регіон без електропостачання.

Так, 8 жовтня російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку, а 15 жовтня окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту у Чернігові.

21 жовтня сталося влучання в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах Чернігівського району. Через це було аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області.

Також Росія здійснила масовану дронову атаку по Новгород-Сіверському, внаслідок чого четверо людей загинули, семеро постраждали.

