Любко Дереш очолить новий журнал

Письменник Любко ДЕРЕШ очолить новий щомісячний журнал «Кофе с молоком», перший номер якого вийде 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Л.ДЕРЕШ під час чату на сайті “Главред” повідомив, що журнал розглядається лише як бізнес-проект. Окрім реклами, тут розміщатимуться огляди ринків, комікси, детективи та “цікаві статті”. Журнал видаватиметься в Києві російською мовою.

«Цей журнал - це мій спосіб бути іншим, ніж я себе знаю», - заявив письменник.

Він також сказав, що готує до друку серію книжок для школярів.

Довідка УНІАН. Любко ДЕРЕШ – молодий український письменник, який розпочав свою творчість у п’ятнадцятирічному віці, дебютувавши з романом «Культ». На сьогодні він автор п’яти книжок («Культ», «Поклоніння ящірці», «Архе», «Намір!», «Трохи пітьми»).