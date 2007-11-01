Україна виробляє мало молока, а те, що виробляє, не годиться на експорт

Український ринок молокопродуктів відчуває брак сировини. Про це йшлося на колегії Міністерства аграрної політики України в Бахмацькому районі, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської обласної держадміністрації.

Як наголошувалося на колегії, річне споживання молока в Україні в перерахунку на одну людину становить 220-230 кг, а загальноприйнята раціональна норма - 380 кг. Крім того, за інформацією директора Департаменту ринків тваринництва Мінагрополітики Дмитра МИКИТЮКА, основні обсяги молока, а це 81%, виробляються в особистих господарствах населення. Технологічно забезпечити його якість неможливо, через що експортні ринки втрачаються.

Проте, міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК вважає, що Україна може бути потужним гравцем на світових продовольчих ринках молока і м`яса, оскільки вони залишаються ненасиченими. Зокрема, в Чернігівській області, за словами Ю.МЕЛЬНИКА, значної уваги приділяється розвитку молочного скотарства - здійснюється інвестування в будівництво великих м`ясомолочних комплексів, що є пріоритетом і на загальнодержавному рівні.

"За цілим рядом напрямів роботи в Чернігівській області є чому повчитися іншим регіонам", - сказав міністр. Він зазначив, що керівники цієї області, а також власники сільгосппідприємств вірять в перспективи розвитку аграрного сектора економіки, що і дає відповідний результат.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в січні-серпні 2007 року виробництво обробленого рідкого молока становло 555 тис. тонн, що на 2,2% вище за показник за січень-серпень 2006 року.

За даними Держкомстату, в серпні виробництво молока становило 74,2 тис. тонн, що на 0,5% вище за показник липня 2007 року і на 6,6% вище за серпень 2006 року.