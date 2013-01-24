Міноборони виділить житло найменш соціально захищеним військовим
За дорученням Міністра оборони України Павла Лебедєва відбулося позачергове засідання житлової комісії столичного гарнізону, на якому для отримання житла були запропоновані кандидатури сімей військовослужбовців, що найбільш гостро його потребують.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міноборони.
За результатами засідання перші цього року сім квартир в новому будинку по вулиці Сергія Лазо, 6-а у столиці буде розподілено серед військовослужбовців із числа сімей померлих військовослужбовців, багатодітних, таких, що мають у своєму складі інвалідів з урахуванням дати перебування їх на квартирному обліку та відсутності житла від оборонного відомства.
Таким чином у військовому відомстві запроваджується практика надання житла сім’ям військовослужбовців Збройних Сил України, які потребують його найбільш гостро. А саме – належать до категорії найменш соціально захищених і перебувають на квартирному обліку першими з початку 90-х років.
Саме ці принципи – законності та справедливості - будуть закладені в основу подальшої соціальної політики Міністерства оборони України – наголосив Лебедєв Павло Валентинович.