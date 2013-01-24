Міноборони виділить житло найменш соціально захищеним військовим

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міноборони.

За результатами засідання перші цього року сім квартир в новому будинку по вулиці Сергія Лазо, 6-а у столиці буде розподілено серед військовослужбовців із числа сімей померлих військовослужбовців, багатодітних, таких, що мають у своєму складі інвалідів з урахуванням дати перебування їх на квартирному обліку та відсутності житла від оборонного відомства.

Таким чином у військовому відомстві запроваджується практика надання житла сім’ям військовослужбовців Збройних Сил України, які потребують його найбільш гостро. А саме – належать до категорії найменш соціально захищених і перебувають на квартирному обліку першими з початку 90-х років.

Саме ці принципи – законності та справедливості - будуть закладені в основу подальшої соціальної політики Міністерства оборони України – наголосив Лебедєв Павло Валентинович.