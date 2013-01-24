Українці за 2012 рік отримали майже 643 тисячі віз через польські консульства

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ Польщі, у відповідь на запит агентства.

Серед семи польських консульств в Україні найбільше віз традиційно видало представництво у Львові - 335 тис. (у 2011 році - майже 290 тис.).

У трійку лідерів увійшли також консульства у Луцьку та в Києві, в яких українці отримали майже 100 тис. та 90 тисяч віз відповідно.

Консульства у Вінниці та Харкові у 2012 році видали по близько 45 тис. віз, в Одесі - 25 тис., а в Севастополі - 8 тис.

Минулого року серед усіх польських консульств лише представництво у Луцьку, де торік вибухнув корупційний скандал, та в Одесі видали українцям меншу кількість віз у порівнянні з 2011 роком: на майже 20 тис. та близько 300 віз відповідно.

За даними МЗС Польщі, торік українці отримали у польських консульствах майже 450 тис. шенгенських віз, що на 21% більше, ніж 2011 року, та близько 195 тис. національних віз, які переважно видаються тим, хто їде до Польщі працювати (на 4% менше, ніж 2011 року).

Крім того, польське зовнішньоекономічне відомство повідомило, що в останньому місяці минулого року консульства видавали від близько 50% (в Одесі) до 94% (в Києві) усіх віз через посередницькі візові центри компанії VFS Global.

За даними міністерства, торік консульства відмовили у видачі віз майже 14 тис. громадянам України.

Довідка УНІАН. Польща, яка традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони, в 2011 році видала в Україні близько 570 тис. віз, у 2010 році - 450 тис.

Кількість виданих польськими консульствами для українців віз зростає з 2009 року після рекордного 40% падіння у 2008 році через приєднання до "шенгену".