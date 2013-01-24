На Харківщині військовики накрали 335 тонн реактивного палива
22:41, 24 січня 2013Суспільство
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У Харківській області військовослужбовці викрали 335 тонн палива для реактивних двигунів.
Паливо викрадали впродовж 2008-2012 років
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, в ході проведеної Харківською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері перевірки було встановлено, що паливо викрадали впродовж 2008-2012 років службові особи однієї з військових частин Збройних сил України.
Внаслідок зазначених кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за ч. 2 ст. 410 Кримінального кодексу України, державі було заподіяно збитків на суму понад 5,2 млн грн.
За даним фактом прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
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