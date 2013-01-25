Російський експерт: Україна в Митному союзі створюватиме проблеми

Таку думку власному кореспондентові УНІАН у РФ висловив головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці», голова Президії Ради із зовнішньої та оборонної політики Росії Федір Лукьянов.

«Росія зараз активно будує Митний союз, який у 2015 році повинен стати Євразійським, - аналогом ЄС на пострадянському просторі. Чималі зусилля докладаються до того, щоб переконати Київ приєднатися до цього почину. Але неважко припустити, що у разі вступу Україна усередині об'єднання з усіх питань матиме особливу думку, запекло торгуватиметься і вибиватиме з партнерів поступки, блокуючи всю роботу. Тобто виконуватиме функцію, яку в ЄС практично завжди виконувала Велика Британія», - вважає Ф.Лукьянов.

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Він переконаний, що із звивистої історії відносин Великої Британії й Євросоюзу можна здобути «цікавий урок» для країн Митного союзу.

При цьому Ф.Лукьянов зазначив, що деякі неполіткоректні коментатори взагалі вважають, що проблеми європейської інтеграції почали накопичуватися саме тоді, коли в 1970-і роки до ЄС приєднався Лондон, проти чого, наприклад, до кінця життя різко виступав французький політик Шарль де Голль.

«Ось і варто замислитися – чи потрібна Євразійському союзу своя Велика Британія?», - підкреслив експерт.

На думку Ф.Лукьянова, подальша повноцінна участь в ЄС вимагає від Великої Британії залучення до роботи з його консолідації.

«Провідні континентальні держави вважають, що лише поглиблення політичної інтеграції і велика централізація управління можуть вирішити проблеми валютного союзу, що виявилися на півдні Європи. У Берліна і Парижа, правда, різне уявлення про те, як саме поглиблювати інтеграцію, але немає розбіжностей щодо самої мети», - зазначив він.

Водночас, за словами експерта, Сполучене Королівство ніколи не підтримувало федералізацію співтовариства, і вже тим більше не має наміру робити це тепер, коли згода на дедалі тісніший союз означає готовність брати на себе підвищену відповідальність за інших.

«Ідея Великої Британії про те, що країни повинні селективно брати участь там, де їм це вигідно, вже зустріла дружне відторгнення Німеччини і Франції: стригти купони, не роблячи відповідного внеску, нікому не дозволять», - підкреслив Ф.Лукьянов.

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Як повідомляв УНІАН, 23 січня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон заявив, що Британія може провести референдум з питання виходу з Європейського Союзу наприкінці нинішнього десятиліття, після розробки нового пакту про розподіл повноважень між Лондоном і Брюсселем.

Довідка УНІАН. У червні 2011 року Президент України Віктор Янукович висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1», але Росію це не влаштовує.

13 грудня 2012 року В.Януковіч заявив, що Україна повинна приєднатися до деяких положень Митного союзу.