У МВС стверджують, що взяли справжнього організатора афери «Еліта-центр»

У Міністерстві внутрішніх справ України стверджують, що в аеропорту Швейцарії було затримано справжнього організатора квартирної афери «Еліта-центр» в Києві Олександра ВОЛКОНСЬКОГО, справжнє прізвище якого - ШАХОВ.

Про це УНІАН повідомив начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

Він не уточнив, коли саме було затримано цю людину, але додав, що «після проведення ідентифікації можна сказати, що це саме той ВОЛКОНСЬКИЙ».

За словами К.СТОГНІЯ, слідство розраховує за допомогою затриманого дізнатися, на які рахунки, де і коли були переведені гроші для того, щоб потім повернути їх вкладникам.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» у Києві постраждали понад 1,5 тис. чоловік. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у спорудженні будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудовим слідством встановлені факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, одержаних шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

У жовтні деякі ЗМІ повідомили, що співробітники правоохоронних органів Санкт-Петербурга затримали Олександра ВОЛКОНСЬКОГО, чиє ім`я і вік співпадають з паспортними даними людини, оголошеної у міжнародний розшук у зв`язку з причетністю до житлової махінації київської будівельної компанії "Еліта-Центр".

30 жовтня виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що затриманий у Санкт-Петербурзі Олександр ВОЛКОНСЬКИЙ не має відношення до афери компанії «Еліта-центр» у Києві.