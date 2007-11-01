Ющенко призначив губернатора Житомирщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1032/2007 призначив Юрія ЗАБЕЛУ головою Житомирської обласної державної адміністрації.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент звільнив Юрія ПАВЛЕНКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації. Він був обраний депутатом на позачергових парламентських виборах 30 вересня.

25 жовтня глава держави призначив Ю.ЗАБЕЛУ на посаду в.о. губернатора Житомирщини.

Раніше житомирська обласна організація партії “Народний Союз Наша Україна” просила Президента Віктора ЮЩЕНКА переглянути рішення про призначення Юрія ЗАБЕЛИ на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови Житомирської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, про це йшлося у листіжитомирських “нашоукраїнців” до глави держави.