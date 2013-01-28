Микола Караченцов потрапив до лікарні
Актора Миколу Караченцова госпіталізовано в Москві.
Актора Миколу Караченцова сьогодні госпіталізовано в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві.
Про це повідомили РІА «Новости» в приймальному відділенні медустанови.
"До нас поступив цей пацієнт сьогодні. Він перебуває у відділенні нейрохірургії", - сказав співрозмовник агентства.
Якісь подробиці в НДІ повідомити відмовилися.
За інформацією Сергія Вольтера, заступника директора театру "Лєнком", в якому служить М.Караченцов, в НДІ Скліфосовського актор проходить планову диспансеризацію. Обстеження необхідне перед від'їздом артиста до Китаю, де він проходитиме лікування.
"Ніякого порушення кровообігу, як повідомили деякі ЗМІ, у Караченцова немає. На даний момент, за словами його невістки, Микола Петрович п'є чай" - сказав С.Вольтер.
Як повідомлялося, в 2005 році М.Караченцов потрапив у автомобільну аварію, внаслідок якої дістав важку черепномозкову травму. Довгий період він перебував у тяжкому стані. У грудні 2011 року його було госпіталізовано через сильні головні болі, його стан не викликав у медиків побоювань, і М.Караченцова незабаром виписали.