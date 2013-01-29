Кожара обіцяє відновити роботу Ради експортерів та інвесторів при МЗС

Як повідомляє Департамент інформаційної політики МЗС, про це міністр сказав, виступаючи на зустрічі Європейської бізнес-асоціації на тему «Торгівельні відносини України - переваги від партнерства».

Л.Кожара запевнив, що Міністерство закордонних справ України націлене на конкретний результат, готове і запрошує до конструктивної співпраці ділові кола, їх асоціації і об’єднання.

Характеризуючи основні напрямки зовнішньоекономічних пріоритетів України, міністр підкреслив, що поряд з концентрацією зусиль усіх гілок влади на якнайшвидшому підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, включаючи створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, Україна буде розвивати взаємовигідні торговельно-економічні зв’язки і з іншими нашими важливими партнерами, зокрема, з Росією і Митним союзом через прийнятні форми співробітництва, Китаєм, країнами Азії і Латинської Америки.