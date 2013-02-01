Мін'юст: незалежні судексперти надто незалежні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, законопроектом передбачається запровадження обов‘язкового стажування раз на три роки для усіх судових експертів, які не є працівниками спеціалізованих установ, незалежно від наявності у них наукових ступенів.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, чинний закон «Про судову експертизу» фактично встановлює привілей щодо проходження стажування та підтвердження рівня своїх професійних знань для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, але при цьому мають науковий ступінь.

На думку експертів Міністерства юстиції, дана правова норма створює необґрунтовані привілеї стосовно частини фахівців, які отримали кваліфікацію судового експерта та здійснюють експертну діяльність. На думку фахівців Мін‘юсту, необхідність періодичного підтвердження рівня професійних знань для судекспертів, які не є працівниками спеціалізованих установ, є необхідністю, яка не залежить від наявності наукових ступенів. Крім того, така норма суперечить закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», встановлюючи необгрунтовані привілеї для частини спеціалістів, що здійснюють незалежну експертну діяльність.

У зв’язку з цим, проектом закону пропонується встановити загальну для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта, незалежно від наявності наукового ступеня, вимогу, один раз на три роки проходити стажування в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України відповідно до спеціальності та підтверджувати рівень своїх професійних знань.

Найближчим часом законопроект буде винесений на розгляд Верховної Ради України.