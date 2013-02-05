Міністр обговорив підготовку візиту Януковича до Литви

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України. (Візит заплановано на 6 лютого – УНІАН).

У ході візиту відбудеться Шосте засідання Ради Президентів України та Литви.

Також у ході зустрічі було обговорено актуальні питання українсько-литовського співробітництва, насамперед практичні заходи щодо поглиблення двостороннього політичного діалогу на високому та найвищому рівнях.

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Крім того, йшлося про практичну підтримку Литовською Республікою євроінтеграційного курсу України, враховуючи, зокрема, майбутнє головування Литви у Раді ЄС у другому півріччі 2013 року.