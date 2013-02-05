Міністр обговорив підготовку візиту Януковича до Литви
01:05, 05 лютого 2013Суспільство
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обговорив з послом Литовської Республіки в Україні Пятрасом Вайтєкунасом підготовку офіційного візиту Президента України до Литви.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України. (Візит заплановано на 6 лютого – УНІАН).
У ході візиту відбудеться Шосте засідання Ради Президентів України та Литви.
Також у ході зустрічі було обговорено актуальні питання українсько-литовського співробітництва, насамперед практичні заходи щодо поглиблення двостороннього політичного діалогу на високому та найвищому рівнях.
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Крім того, йшлося про практичну підтримку Литовською Республікою євроінтеграційного курсу України, враховуючи, зокрема, майбутнє головування Литви у Раді ЄС у другому півріччі 2013 року.
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